Росреестр зафиксировал снижение интереса татарстанцев к участию в долевом строительстве

Росреестр по Татарстану в 2022 году зарегистрировал около 18 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья, что на 11% меньше показателя предыдущего года. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«С применением эскроу-счетов зарегистрировано 14,5 тыс. договоров. На эскроу-счетах аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства домов. Деньги дольщиков хранятся в уполномоченных банках. Доступ к ним у застройщика появляется только после завершения строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — напомнила она.

Доля электронных услуг по договорам долевого участия за 2022 год составила 79%, рост их количества за год оценивается в 31%, уточнила чиновница.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2022 год Управление Росреестра по РТ провело более 1 млн учетно-регистрационных действий и предоставило около 2,8 млн различных госуслуг, что на 36% больше, чем годом ранее. Более половины услуг оказано в электронном виде.