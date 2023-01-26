Росреестр объяснил причины роста регистрации прав на машино-места в Татарстане

За 2022 год Управление Росреестра по РТ провело более 1 млн учетно-регистрационных действий и предоставило около 2,8 млн различных госуслуг, что на 36% больше, чем годом ранее. Более половины услуг оказано в электронном виде. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Одним из важных направлений нашей деятельности в 2022 году являлась цифровизация. Доля электронных услуг, поступившая на регистрацию прав, составляет 58%. Более половины услуг мы оказываем в электронном виде, по сравнению с 2022 годом идет существенный рост данного показателя», — отметила она.

Чиновница уточнила, что за прошлый год в республике отмечается положительная динамика регистрации прав на жилые помещения и земельные участки, а также значительный рост регистрации прав на машино-места.

Всего за год было зарегистрировано около 290 тыс. прав на жилые помещения, 224,5 тыс. прав на земельные участки и более 9 тыс. прав на машино-места. Рост числа регистрации прав на машино-места за 2022 год составил 18%.

Такую динамику спикер объяснила тем, что в Татарстане растет число автовладельцев, а в последние годы ведется активное строительство паркингов.