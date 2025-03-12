Росреестр: Уличные туалеты и разборные теплицы на дачах не подлежат регистрации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На дачных участках подлежат регистрации те хозяйственные постройки, которые имеют прочную связь с землей. Речь идет об объектах, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, напоминает пресс-служба Росреестра.

«Зачастую это выражается в наличии заглубленного фундамента, несущих и ограждающих конструкций», – уточнили в ведомстве.

Имеет значение и то, из каких строительных материалов возведена постройка: кирпичей, блоков, некоторых деревянных элементов и так далее.

Объект, который под не подпадает под два эти условия, не подлежит постановке на кадастровый учет, права на него не регистрируются.

Соответственно, по информации Росреестра, чаще всего вместе с жилым домом владельцы участков регистрируют права на капитальные гаражи, бани и иные подобные строения.

«Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие сооружения подобного назначения можно ставить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них», – подчеркнули в ведомстве.

В Росреестре также опровергли появившиеся в СМИ слухи, что с 1 марта в России введен обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков. Порядок налогообложения хозяйственных построек был установлен Налоговым кодексом РФ ранее, он действует без изменений.