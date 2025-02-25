В Росреестре Татарстана разъяснили признаки неиспользования земельных участков

В России с 1 марта вступает в силу федеральный закон, определяющий трехлетний срок для освоения земельных участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных участков. В Росреестре Татарстана рассказали о ключевых моментах нового закона.

Как пояснил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсур Каримов, новые правила касаются прежде всего проблемных участков – заболоченных, захламленных или заросших сорняками.

Закон устанавливает перечень мероприятий, которые необходимо провести для приведения земли в состояние, пригодное для ее разрешенного использования. Это в том числе выравнивание рельефа, корчевание, осушение и очистка от сорняков. На выполнение этих работ отводится три года.

Если на участке нет фундамента или подземных конструкций в течение двух лет, построенный на нем дом не оформлен в течение пяти лет, то он считается неиспользуемым. Также эксперты обращают внимание на неиспользование за пять лет существующих построек, разруху, мусор и сорняки.

Срок освоения для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, исчисляется с момента приобретения. Для уже находящихся в собственности – с 1 марта 2025 года. Закон не имеет обратной силы.

Выявлять нарушения, связанные с неиспользованием земельных участков, будут Росреестр и органы местного самоуправления. При первом нарушении штраф назначать не будут, вынесут только предупреждение.