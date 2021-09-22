Росреестр Татарстана проведет очередную горячую линию о «гаражной амнистии»

Завтра, 23 сентября, жители Татарстана вновь смогут бесплатно проконсультироваться по вопросам, связанным с «гаражной амнистией». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

В ведомстве уточнили, что «вопросы от граждан с 10.00 до 11.00 будут принимать эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты». Телефон горячей линии: 8 (843) 255-25-71.

С момента вступления в силу 1 сентября этого года закона о «гаражной амнистии» в республике каждую неделю по четвергам проходят горячие линии, посвященные нюансам реализации соответствующей новеллы.

Новый закон позволяет бесплатно оформить гаражи (капитальные постройки, а не самострои), а также земельные участки, на которых они находятся, в собственность в упрощенном порядке. Воспользоваться этим правом можно до 1 сентября 2026 года.

Документ затрагивает гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года (то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса РФ). Под «амнистию» попадают одноэтажные здания без жилых помещений, а также здания, являющееся частью гаражно-строительных кооперативов, или же отдельно стоящие капитальные постройки. Земля, на которой находится строение, должна быть государственной.