Росреестр и Кадастровая палата ответят на вопросы татарстанцев по гаражной амнистии

16 сентября в Татарстане пройдет горячая линия по вопросам гаражной амнистии. Консультировать жителей республики будут специалисты Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты.

Все казанцы смогут задать вопросы по номеру 8 (843)255-25-71, жители районов республики — по номерам, представленным на сайте управления. Горячая линия будет открыта в период с 10 до 11 часов утра.

Закон о гаражной амнистии вступил в силу с 1 сентября этого года. Он распространяется на «объекты гаражного назначения (не самострои), только капитальные, у которых есть фундамент и стены, построенные до 31 декабря 2004 года, то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса».

Действие амнистии завершится 1 сентября 2026 года.