Росреестр с марта засекретит данные ЕГРН, но покупатели всё же смогут уменьшить риски

С 1 марта 2023 года изменится порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. С этой даты получить личные данные собственника объекта недвижимости можно будет только с его согласия. Об этом напомнила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости персональные данные — фамилия, имя, отчество и дата рождения собственника объекта недвижимости — будут предоставляться третьим лицам лишь при наличии в реестре соответствующей записи, внесенной по заявлению правообладателя. Исключение составят предусмотренные законом случаи: запросы уполномоченных органов, а также некоторых частных лиц. К примеру, если это супруги, сособственники объекта недвижимости, арендаторы или арендодатели», — пояснила она.

В остальных случаях выписку из ЕГРН с персональными данными правообладателя можно будет получить только через нотариуса или по заявлению человека, которому сведения о правообладателе необходимы для защиты его прав и законных интересов.

Однако заявителю нужно будет письменно обосновать наличие законного интереса в получении этих сведений. Специальные правила получения сведений о правообладателе предусмотрены также для кредитных и страховых организаций.

«Если заявитель хочет купить квартиру и удостовериться, что с объектом все в порядке, на нем нет арестов, а также проверить фамилию, имя и отчество продавца, то ему нужно предварительно договориться с правообладателем о внесении в ЕРГН записи о возможности получения таких данных. После этого покупатель сможет заказать выписку», — объяснила журналистам Бурганова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2022 год Управление Росреестра по РТ провело более 1 млн учетно-регистрационных действий и предоставило около 2,8 млн различных госуслуг, что на 36% больше, чем годом ранее. При это более половины услуг оказано в электронном виде.