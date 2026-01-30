Татарстанцы оформили 22,9 тыс. объектов в рамках гаражной амнистии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с начала действия гаражной амнистии в собственность оформлено 22,9 тыс. объектов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

По ее словам, всего в рамках гаражной амнистии зарегистрировано 8,9 тыс. объектов гаражного назначения и 14 тыс. земельных участков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2025 году татарстанцы оформили 4,9 тыс. объектов, в том числе 1,5 тыс. гаражей и 3,4 тыс. земельных участков.

Всего за время действия гаражной амнистии ею воспользовались более 22 тыс. жителей республики, оформивших право собственности на гаражи и земельные участки во внесудебном порядке.

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Если срок ее действия не будет продлен, то он истечет 1 сентября 2026 года.