Росреестр предложили обязать информировать граждан о проблемах с недвижимостью

Росреестр предложили обязать информировать граждан об имеющихся у них проблемах с оформлением недвижимости. Соответствующий законопроект группа сенаторов, включающая председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова, 2 октября внесла в Государственную Думу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В случае принятия новеллы ведомство будет обязано через федеральный портал госуслуг извещать владельцев об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) данных о границах принадлежащих им участков и о незарегистрированных правах на строения. Кроме того, собственников будут уведомлять о необходимости указать координаты домов, гаражей и других построек, если таковых нет в реестре.

Инициатива вызвана изменениями в закон о регистрации недвижимости, вступившими в силу 1 марта 2025 года. С тех пор отсутствие в ЕГРН информации о границах участка рассматривается как основание для приостановления учетно-регистрационных действий. Сам участок можно продолжать использовать, но зарегистрировать сделку с ним не получится. Аналогичный запрет действует при кадастровом учете и регистрации прав на расположенные на участке здания и сооружения. Впрочем, за само отсутствие данных каких-либо санкций пока не предусмотрено.

По оценке членов верхней палаты Федерального Собрания, приведенной в пояснительной записке к документу, владельцы могут и не знать об отсутствии регистрации у участков и построек. Это в свою очередь создает риски для оборота недвижимости и снижает качество данных госреестра. Если же Росреестр будет уведомлять о проблемах с данными, россияне смогут заранее провести межевание участков или зарегистрировать права на возведенные объекты, убеждены сенаторы.

Представители отрасли сочли идею своевременной. По их мнению, реализация инициативы облегчит положение всех участников рынка.