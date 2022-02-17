Росреестр пояснил, чем отличается «дачная амнистия» от бесплатной приватизации участков

В России 1 марта заканчивается срок бесплатной приватизации садовых участков. В связи с этим и многочисленными обращениями граждан Управление Росреестра по Татарстану дает пояснения, чем отличается эта процедура от так называемой «дачной амнистии».

«„Дачная амнистия“ — это упрощенный порядок регистрации права собственности, в том числе на садовые земельные участки и постройки на них, когда у гражданина имеются документы, свидетельствующие о предоставлении ему земельного участка до 30 октября 2001 года (до введения в действие Земельного кодекса РФ)», — отмечают в ведомстве.

Например, гражданину выделили земельный участок, о чем свидетельствует решение полномочного органа. В данном случае участок принадлежит государству. У гражданина же нет никаких документов на землю, кроме членской книжки садовода.

Воспользоваться правом бесплатной приватизации — приобрести участок у органов МСУ без торгов — могут члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Это правило распространяется на товарищества, созданные до 1 января 2019 года. Земельный участок можно приобрести в собственность не только без проведения торгов, но и бесплатно.

В республиканском Росреестре не исключают возможность продления бесплатной приватизации садовых земельных участков. В Госсовет РТ уже поступило соответствующее обращение от региональной общественной организации «Сады Закамья». Росреестр, в свою очередь, рекомендует ориентироваться на действующее законодательство и установленные им сроки.