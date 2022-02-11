Росреестр РТ: 1 марта 2022 года завершается срок бесплатной приватизации садовых участков

Срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ завершается 1 марта 2022 года. Об этом напоминает Управление Росреестра по Татарстану.

В пресс-службе ведомства отмечают, что воспользоваться этим правом, а именно приобрести участок у органов МСУ без торгов, могут члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Это правило распространяется на товарищества, созданные до 1 января 2019 года. Земельный участок можно приобрести в собственность не только без проведения торгов, но и бесплатно.

Заявления и все сопутствующие документы на приватизацию участков необходимо подавать в администрацию того муниципального образования, на территории которого они расположены.

После принятия положительного решения о бесплатном предоставлении участка муниципалитет направляет документы в Росреестр для государственной регистрации права.

Заявителю не нужно платить госпошлину за государственную регистрацию права.