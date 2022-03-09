Росреестр осложнил проведение сделок с недвижимостью для граждан из недружественных стран

Проводить сделки с недвижимостью в России граждане из недружественных стран теперь смогут только на основании разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили в Росреестре Татарстана, указ не распространяется на сделки, одной из сторон которых является Центральный банк РФ и государственные органы. «Под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, здания, помещения, прочие объекты недвижимости, права на которые подлежат регистрации в установленном Федеральным законом “О государственной регистрации недвижимости” порядке», – уточнили в Росреестре.

В Татарстане в 2021 году иностранными гражданами было зарегистрировано свыше 4,2 тыс. прав на недвижимость, в том числе более 1,6 тыс. – на земельные участки и 1,5 тыс. – на помещения. Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о более 27,7 тыс. зарегистрированных прав иностранных граждан.

Ранее ряд зарубежных стран ввел санкции в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине. В список недружественных стран входят США, Великобритания, Канада, ряд европейских государств.