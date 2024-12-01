Росреестр оценил популярность сельской ипотеки в Татарстане

В Татарстане с начала действия сельской ипотеки, запущенной в 2020-м, по ноябрь 2024 года зарегистрировано 4,4 тыс. льготных кредитов, пишет РБК.

По данным Росреестра, в целом в Приволжском федеральном округе сельская ипотека под 3% пользовалась наибольшей популярностью. С начала действия этой программы в округе оформили 34,1 тыс. льготных «сельских» кредитов. Это 35% от общего числа оформленных займов по данной программе.

На втором месте по спросу - Центральный федеральный округ, где зарегистрировали 16,8 тыс. сельских ипотек, или 17% от всего объема.

Отмечается также, что Татарстан стал одним из регионов-лидеров по спросу на сельскую ипотеку в этих округах. Помимо РТ, данный вид кредита пользовался популярностью в Республике Башкортостан (5,8 тыс.), Удмуртии (4,7 тыс.), а также в Курской (1,7 тыс.), Белгородской (1,7 тыс.) и Воронежской (1,6 тыс.) областях.

На третьем месте по спросу на сельскую ипотеку среди федеральных округов - Сибирский округ, где местные жители за все время действия программы взяли 15,8 тыс. кредитов (16,1%).

В общей сложности с начала запуска сельской ипотеки россияне зарегистрировали 97,8 тыс. льготных кредитов, большая часть (87,1%) была оформлена по договору купли-продажи.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры в Казани с начала года росли быстрее инфляции.