Росреестр объяснил, как продать в Татарстане ипотечное жилье вместе с кредитом

В 2022 году в Татарстане было зарегистрировано около 38 тыс. электронных ипотек, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Проект „Ипотека за 24 часа“ был запущен с 1 сентября 2021 года. С этого момента регистрация заявлений, поступающих в электронном виде, в случае отсутствия препятствующих причин проводится в течение одного рабочего дня. За 2022 год мы провели регистрацию 73% электронных ипотек за 24 часа», — проинформировала она.

Всего за прошлый год жители республики оформили около 95 тыс. ипотек. При этом во II квартале 2022 года произошло существенное снижение количества регистраций, но в последующем благодаря господдержке ситуация изменилась.

«В данной динамике немаловажную роль сыграла поддержка государства. Речь идет о льготной и сельской ипотеках. В 2002 году было зарегистрировано более 6,5 тыс. льготных ипотек. Всего с начала действия госпрограммы, с апреля 2020 года, зарегистрировано более 20 тыс. льготных ипотек», — проинформировала Бурганова.

Кроме того, за год Росреестром по республике было зарегистрировано свыше 600 сельских ипотек, а с начала действия госпрограммы, с 1 января 2020 года, татарстанцы оформили более 3 тыс. сельских ипотек.

«Действие льготной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года, а сельская ипотека с августа 2022 года стала бессрочной», — напомнила Бурганова.

Чиновница в ответ на вопрос «Татар-информа» уточнила, что купленную в ипотеку квартиру можно продать еще до того, как кредит полностью выплачен. Однако для этого нужно получить согласие от кредитного учреждения.

«Непогашенную ипотеку перепродать можно. Чтобы провести государственную регистрацию перехода права существующей ипотеки, необходимо предоставить согласие от банка. В таком случае обязательства по выплатам переходят на нового покупателя. При проведении правовой экспертизы государственный регистратор тщательно изучит представленные документы», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2022 год Управление Росреестра по РТ провело более 1 млн учетно-регистрационных действий, предоставило около 2,8 млн различных госуслуг, что на 36% больше, чем годом ранее. Более половины услуг оказано в электронном виде.