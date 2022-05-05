Росреестр нашел 20 участков для строительства жилья под Казанью

Росреестр по Татарстану в этом году нашел 13 новых земельных участков для жилищного строительства, сообщила пресс-служба ведомства.

Общий «фонд» выявленных госструктурой участков достиг 30, их общая площадь превысила 100 га.

Из 30 земельных участков 29 предназначены для строительства частных домов и один - многоквартирного дома. Большая часть земельных участков – 20 расположена в Пестречинском районе. Есть также участки в Зеленодольском, Нурлатском, Аксубаевском, Актанышском, Верхнеуслонском, Кукморском районах и в Нижнекамске. Информация о новых выявленных земельных участках размещена в сервисе Публичной кадастровой карты.

Пресс-служба напомнила, что Росреестр вместе с другими органами исполнительной власти анализирует эффективность использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности. Для этого создан оперативный штаб, который определил населенные пункты в Татарстане, где земельные участки могут быть вовлечены в оборот для жилищного строительства.

«Анализ проектов комплексного развития помогает выявить территории, на которых расположены объекты капитального строительства с аварийным техническим состоянием. Данные территории являются потенциальными для включения в перечень земельных участков, возможных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства», ­– пояснил руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

Росреестр также разработал для граждан и инвесторов сервис «Земля для стройки» – он позволяет найти на Публичной кадастровой карте земельные участки пригодные для строительства. IT-решение разработано в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее ведомство сообщало, что в первом квартале этого года больше всего жилья в пригороде Казани было куплено в Пестречинском районе.