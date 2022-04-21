В пригороде Казани больше всего жилья в I квартале было куплено в направлении Пестрецов

В Татарстане в первом квартале жилищные условия улучшили около 18 тысяч семей, сообщила пресс-служба Росреестра по РТ.

Больше всего приобретено жилья в Казани – около 7 тыс. Также около 2,5 тысячи семей купили жилье в Набережных Челнах.

Среди районов, расположенных вокруг Казани, наиболее востребованным оказался Пестречинский – здесь пожелали приобрести жилье 994 семьи. На втором месте – Зеленодольский, ему отдали предпочтение 779 семей, 604 выбрали Лаишевский район и 438 – Высокогорский. Замыкает пятерку пригородных районов Верхнеуслонский, здесь приобрели недвижимость 76 семей.

«Перечисленные районы, можно сказать, входят в Казанскую агломерацию. Поэтому традиционно интерес к этим территориям стабильно высок. Многие граждане предпочитают работать в Казани, а жить в пригороде, что вполне закономерно и объяснимо», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Среди районов с крупными городами в лидерах – Нижнекамский, жилищные условия здесь улучшили 1085 семей. В Альметьевском районе купили в первом квартале жилье 949 семей, Елабужском – 409, Бугульминском – 345, Азнакаевском – 262, Лениногорском – 256, Чистопольском – 252, Тукаевском – 212.

Далее по убыванию идут следующие районы: Заинский (180), Нурлатский (123), Арский (114), Менделеевский (107), Кукморский (101). В остальных районах недвижимость приобретали не так часто – менее ста семей.