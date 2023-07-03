Росреестр: Граница между Татарстаном и Чувашией внесена в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о прохождении границы между Татарстаном и Чувашией. Общая протяженность границы между двумя республиками составила 554,62 км. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по РТ.

«Нашими ведомствами проведена огромная работа по установлению границы Татарстана с соседними регионами, и она также будет продолжена в текущем году. Так, буквально на днях было подписано соответствующее Соглашение с Кировской областью. Также до конца 2023 года должна быть официально установлена граница с Удмуртской Республикой», – отметил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Работы по определению границ с Чувашией были начаты еще в 2019 году, соглашение об установлении границы между субъектами было подписано в мае 2022 года.

В этом июне землеустроительное дело получило положительное заключение госэкспертизы Росреестра, и материалы были переданы в филиал ППК «Роскадастр» по РТ для внесения сведений в ЕГРН.

Отмечается, что граница свою реальную исторически сложившуюся конфигурацию не поменяла. В ходе согласования стороны решали вопросы различия в картографическом отображении границ, существовавших в различных документах.

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов подписали соглашение об установлении границы между двумя регионами, о чем сообщал «Татар-информ».