Минниханов и Соколов подписали соглашение о границе между РТ и Кировской областью

Фото: Всемирный конгресс татар.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов подписали соглашение об установлении границы между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Отмечается, что церемония прошла на сцене Сабантуя, который проходит сегодня в городе Малмыж Кировской области.

Также был подписан План мероприятий на 2023-2027 годы по реализации соглашения между правительствами двух регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует подписать соглашение о прохождении границ с Кировской областью во втором квартале 2023 года.