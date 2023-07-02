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Минниханов и Соколов подписали соглашение о границе между РТ и Кировской областью
Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов подписали соглашение об установлении границы между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.
Отмечается, что церемония прошла на сцене Сабантуя, который проходит сегодня в городе Малмыж Кировской области.
Также был подписан План мероприятий на 2023-2027 годы по реализации соглашения между правительствами двух регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Татарстан планирует подписать соглашение о прохождении границ с Кировской областью во втором квартале 2023 года.
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