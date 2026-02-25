Росприроднадзор: В 2025 году число нарушений со стороны МНК в Татарстане уменьшилось

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За 2025 год Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело 124 контрольно-надзорных мероприятия в отношении малых нефтяных компаний (МНК) Татарстана и выявило 169 нарушений. Количество последних уменьшилось по сравнению с предшествующим, 2024 годом – тогда их было выявлено 212.

Соответствующие данные представил руководитель межрегионального управления Фаяз Шакиров на посвященном малым нефтяным компаниям совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба ведомства.

По фактам нарушений ответственные лица предприятий привлечены к административной ответственности, недропользователям объявлены предостережения о недопустимости игнорирования обязательных требований. Общая сумма предъявленных на возмещение ущербов окружающей среде за 2025 год составила 20,4 млн. рублей.

На территории Татарстана на учете Росприроднадзора стоят 167 объектов 30 нефтяных компаний, подлежащих федеральному государственному геологическому контролю. Среди них – 80 объектов МНК, 84 объекта ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» и три объекта ПАО «АНК „Башнефть“».

Всего в отношении нефтяных компаний Татарстана за 2025 год Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело 79 выездных проверок – 47 плановых и 32 внеплановых. На 2026 год запланировано 29 плановых и 5 внеплановых выездных проверок – по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

В 2025 году также состоялась 31 проверка объектов капитального строительства I категории нефтяных компаний на соответствие проектной документации и экологическим требованиям. Помимо этого, ведомство консультировало и сопровождало строящиеся объекты ПАО «Татнефть» и малых нефтяных компаний. Положительные заключения государственного экологического надзора выданы 12 возведенным объектам.

На 2026 год управлением запланированы обязательные профилактические визиты на 76 объектов нефтяных компаний, в основном – из числа принадлежащих компании «Татнефть».

Из 193 объектов I категории нефтяных компаний 172 объектам выданы комплексные экологические разрешения. На сегодняшний день 91 объект МНК получил комплексное экологическое разрешение, что составляет 98,9% от их общего количества, добавили в пресс-службе ведомства.