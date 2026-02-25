Минниханов: Малые нефтяные компании РТ добыли почти 7 млн тонн нефти в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства республики, где обсудили результаты деятельности малых нефтяных компаний (МНК) в минувшем году и определили задачи на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель региона подчеркнул, что отрасль сохранила стабильность, несмотря на внешнее давление и волатильность цен. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составила 55,6 доллара за баррель. В январе текущего года цена снизилась до 41 доллара за баррель. Добыча нефти в России в прошлом году составила 512 млн тонн, что на уровне 2024 года. В Татарстане добыто 34 млн 450 тыс. тонн нефти. Малые нефтяные компании республики добыли 6 млн 879 тыс. тонн нефти, заплатили во все уровни бюджета 209 млрд рублей, в том числе 8,5 млрд рублей – в бюджет республики.

По данным гендиректора «Нефтеконсорциума МНК» Рафаэля Мингазова, 22 компании региона перевыполнили планы по добыче. За отчетный период было пробурено 308 тыс. метров горных пород и введено в эксплуатацию 256 новых скважин. Важную роль сыграли технологические решения – за счет методов увеличения нефтеотдачи пластов добыто 1,6 млн тонн нефти, что составляет 23% от общего объема. В текущем году компании планируют пробурить 158 тыс. метров и ввести 190 новых скважин.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам безопасности. Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев сообщил, что в ходе 73 проверок на объектах 30 нефтяных компаний было выявлено 917 нарушений. Основные претензии ведомства касались несоблюдения проектной документации, задержек в техническом осмотре оборудования и несоответствия технологических регламентов установленным требованиям.