Росприроднадзор сообщил, сколько заплатит УК «ПЖКХ» за загрязнение воздуха

УК «ПЖКХ», чей полигон, расположенный на ул. Химическая в Казани, уличили в неоднократных нарушениях, повлекших загрязнение атмосферного воздуха, выписаны штрафы. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Алмаз Исмагилов.

Алмаз Исмагилов Фото: 16.mchs.gov.ru

«Сумма штрафов составляет порядка 100-150 тыс. рублей. Предприятие привлечено к административной ответственности по статьям 8.1, 8.2 и 8.4 КОАП. По истечении месяца предприятие должно отчитаться, какие мероприятия проводит для устранения нарушений. Месяц пока не прошёл», — сказал Исмагилов.

Он проинформировал, что в ходе проверки на полигоне ТБО по ул. Химическая выявлено множество нарушений. Это отступление от проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу, истечение загрязненного фильтрата по всему периметру полигона со специфическим запахом. Также на источниках выбросов полигона отсутствуют пробоотборные отверстия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что специалисты сразу трех ведомств — Минэкологии Татарстана, Росприроднадзора и Роспотребнадзора — выехали по многочисленным жалобам жителей микрорайона «Салават купере» и отобрали пробы атмосферного воздуха в нескольких точках под Казанью.