Росприроднадзор: За незаконные свалки снега штрафы могут достигать 250 тыс. рублей

Свалки снега на особо охраняемых природных территориях в этот зимний сезон в Татарстане пока не зафиксированы. Однако в прошлые зимы были случаи, когда снег сбрасывали в водоохранные зоны, а также на территории Русско-Немецкой Швейцарии. О штрафах за подобные нарушения «Татар-информу» рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Были случаи, когда снег вывозили в водоохранные зоны, возбуждались уголовные дела. Грязный снег сбрасывали прямо к водным объектам. Мы выявляли факты на особо охраняемой территории регионального значения „Русско-Немецкая Швейцария“. В прошлую зиму снег сбрасывали около ул. Подлужной, у Миллениума. Мы пресекали эти нарушения, в настоящее время там вывоза снега нет», — сказал он.

Фаяз Шакиров назвал размеры штрафов за такие нарушения.

«За нарушения в области обращения с отходами, неважно на какой территории, размер штрафа для юрлиц составляет от 100 до 250 тыс. рублей. Есть отдельные статьи по нарушениям в водоохранных зонах. Там при повторном нарушении размер штрафа составляет до 500 тыс. рублей», — сказал он.

Спикер добавил, что когда почве или водному объекту наносится вред, природоохранное ведомство подсчитывает и предъявляет ущерб, нанесенный окружающей среде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе внеплановых проверок специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили превышения в стоках очистных соружений в ряде районов Татарстана.