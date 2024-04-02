Росприроднадзор предупредил о борьбе с несанкционированным свалкам в водоохранных зонах

Особое внимание в период санитарно-экологического двухмесячника в 2024 году в Татарстане будет уделено загрязнению почв и несанкционированным свалкам в водоохранных зонах. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани замруководителя Волжско-Камского Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

«В 2023 году Управлением Росприроднадзора в период двухмесячника было проведено 80 выездных обследований зон возможного затопления паводковыми водами Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища в районе размещения объектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду при их затоплении. Особое внимание при этом было уделено несанкционированным свалкам в водоохранных зонах», — сказал он.

В 2024 году в ходе санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в апреле в Татарстане, работа в данном направлении продолжится. Всего запланировано 91 выездное обследование.

Ранее «Татар-информ» сообщал о старте санитарно-экологического двухмесячника в апреле в Татарстане. Уже в первый день двухмесячника многие организации вышли на уборку территорий от мусора.