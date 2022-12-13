Росприроднадзор откроет новую лабораторию для контроля промвыбросов в Нижнекамске

Филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ (ЦЛАТИ) для контроля промышленных выбросов откроется в скором времени в Нижнекамске. Об этом сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В сентябре 2022 года подана заявка на аккредитацию вновь созданной лаборатории в Нижнекамске. Область аккредитации будет охватывать 443 показателя, что позволит более качественно и оперативно оценить воздействие предприятий восточной зоны Республики Татарстан, где сосредоточена большая часть химических производств», – сказал он.

Лаборатория будет определять 86 показателей промышленных выбросов, 97 показателей воздуха рабочей зоны, 87 – по атмосферному воздуху, 91 – по природной воде, 82 – по сточной воде. Как уточнили в ведомстве, вопрос с аккредитацией новой лаборатории должен решиться до конца года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что внеплановые проверки в отношении шести предприятий Казани и Нижнекамска проводит в настоящее время Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в связи с жалобами от татарстанцев на загрязнения атмосферного воздуха.