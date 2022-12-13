Росприроднадзор начал проверку шести предприятий после жалоб жителей Казани и Нижнекамска

На шести предприятиях Казани и Нижнекамска начались внеплановые проверки из-за жалоб на загрязнения атмосферного воздуха. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«В 2022 году в адрес управления поступило более 60 обращений о загрязнении атмосферного воздуха в Нижнекамске и Казани. Обращения граждан по загрязнению воздуха в Казани все еще к нам поступают, их уже очень много. Поэтому нами совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ собраны материалы, мы их направили в Волжскую природоохранную прокуратуру. На сегодняшний день нам выданы требования о проведении ряда проверок, они начаты», – сказал он.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», спикер уточнил, что в Нижнекамском промузле количество превышений значительно уменьшилось за последние три года. Еще в 2019 году бывало, что за одну ночь поступало более 300-400 обращений на загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время такие случаи единичные. Передвижная экологическая лаборатория Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора ведет постоянный мониторинг, так же как и автоматические станции Минэкологии РТ.

«Проверка организована по результатам нашего мониторинга. Есть незначительные превышения по ряду веществ в Нижнекамском районе, поэтому мы организовали проверку. А вот по Казани в последнее время увеличилось число обращений от жителей Авиастроительного района из жилого комплекса „Салават Купере“», — добавил Шакиров.

Он проинформировал, что проверка проводится для определения источника запаха. Автоматической станцией был выявлен единичный факт превышений по сероводороду. По результатам проверок будет вынесено окончательное заключение.

«Запах специфичен, он может быть, а превышения по каким-либо веществам наши передвижные лаборатории могут и не показать», – пояснил Шакиров.

Спикер напомнил, что в Казани два года назад поступали сотни жалоб на загрязнения воздуха в районе полигона Восточный.

«Мы провели проверки, выявили источник. В настоящее время на полигоне „Восточный“ проходит рекультивация. Были единичные жалобы на запах от жителей ЖК „Весна“, поселка Богородское, на трассе М7. Люди жалуются, что пахнет природным газом, вызывают МЧС, газовые службы», — уточнил участник пресс-конференции.

Фаяз Шакиров также назвал наиболее частое нарушение на промпредприятиях.

«Они не ведут постоянный экологический контроль, занимаются фиктивными отчетами. Есть в республике лаборатории, которые эти фиктивные протоколы дают предприятиям, по ним мы тоже сейчас ведем работу», — подчеркнул Шакиров.

Он считает, что такие лаборатории должны быть лишены аккредитации, и уточнил, что в настоящее время уже направлено три материала в Федеральную службу по аккредитации.

«Пока результатов нет, но мы надеемся, что данные лаборатории будут лишены аккредитации», — заключил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.