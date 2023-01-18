Росприроднадзор обнаружил в выбросах предприятия Нижнекамска превышения по аммиаку

Внеплановые проверки из-за жалоб людей на загрязнения атмосферного воздуха инициировал Росприроднадзор на шести предприятиях Татарстана. На четырех из них обнаружены нарушения, на двух других проверки продолжаются. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Спикер напомнил, что причиной проведения внеплановых проверок на предприятиях Казани и Нижнекамска стали многочисленные жалобы татарстанцев на загрязнение атмосферного воздуха. Всего за 2022 год в адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступило более ста подобных обращений.

«В 2022 году в адрес управления поступило более ста обращений, были и коллективные. Управлением совместно с передвижной лабораторией проведены выездные обследования на границах санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла и биологических очистных сооружений. По результатам исследований выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Совместно с Минэкологии мы определили потенциальные источники загрязнения. Все материалы направили в Волжскую природоохранную прокуратуру для проведения внеплановых проверок», — рассказал Фаяз Шакиров.

Волжская природоохранная прокуратура поддержала проведение внеплановых проверок в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», АО «Ай-пласт», ООО «УК „ПЖКХ“», АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» и ПАО «Казаньоргсинтез». В настоящее время проверки до конца не завершены на ПАО «Нижнекамскнефтехиме» и ПАО «Казаньоргсинтез». На четырех других предприятиях выявлены нарушения.

«По результатам проверок выявлен ряд нарушений на четырех предприятиях, выданы предписания», — отметил спикер.

Фаяз Шакиров перечислил выявленные нарушения. В частности, на некоторых предприятиях, где уже завершены проверки, не проводятся мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий, не ведется производственный экологический контроль, используются недостоверные методики расчета выбросов и так далее. По обнаруженным фактам составлены административные материалы.

Так, на АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в Нижнекамске состоялась выездная проверка на семи канализационно-насосных станциях.

«На двух объектах по результатам отбора проб промышленных выбросов выявлены превышения концентрации аммиака, вещества IV класса опасности, в 3,2 раза. На предприятие будет наложен административный штраф», — пояснил Шакиров.

В Казани же проведена проверка АО «ТГК-16». Выяснилось, что предприятие предоставляло неверные сведения, использовало методики расчета выбросов, не включенные в перечень, не соблюдало обязанности по организации контроля стационарных источников выбросов в полном объеме. Компания привлечена к ответственности по трем статьям КоАП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что источником неприятного запаха в казанском микрорайоне «Салават Купере», многочисленные жалобы от жителей которого стали поступать с августа прошлого года, является полигон УК «ПЖКХ» по улице Химическая. Лимит по вывозу отходов на свалку продлен до конца 2023 года, затем полигон должен пройти рекультивацию.