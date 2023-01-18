Росприроднадзор подал в суд на УК «ПЖКХ» из-за загрязнений воздуха в «Салават Купере»

Источником неприятного запаха в воздухе в казанском микрорайоне «Салават купере», многочисленные жалобы от жителей которого стали поступать с августа прошлого года, является полигон УК «ПЖКХ» по ул.Химической. При эксплуатации полигона ТКО выявлены многочисленные нарушения, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Было много обращений с характерным запахом с полигона. Ранее мы сталкивались с такими жалобами с полигона „Восточный“, когда было много обращений на запах природного газа. Результаты проверок и аналогичные обращения граждан подтверждают, что источником неприятного запаха в Авиастроительном районе Казани в жилом комплексе „Салават купере“ является полигон по ул. Химической, который эксплуатирует УК „ПЖКХ“», — проинформировал он.

Стоит отметить, что с 2022 года отмечался всплеск обращений граждан на качество атмосферного воздуха в Кировском и Московском районах Казани, а также в районе населенного пункта Осиново Зеленодольского района, и от жителей «Салават купере». Всего от жителей микрорайона поступило более 260 обращений.

По словам Шакирова, по результатам проведенной проверки на полигоне ТКО по ул.Восточной были выявлены отклонения от проектной документации, истечение загрязненного фильтрата по периметру полигона, при этом на источниках загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали пробоотборные отверстия.

«Раз нет пробоотборных отверстий, производственный контроль не ведется. Это значит, что предприятие не владеет ситуацией по превышениям», – пояснил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Он сообщил, что УК «ПЖКХ» не проводит согласованные с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий. При эксплуатации полигона используются методики расчета выбросов, не включенных в перечень Минприроды России. Размещаются отходы, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

«Постановлением Правительства России определен перечень веществ, которые запрещается захоранивать на полигонах. Эти вещества могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. Нами выявлено влияние полигона на качество атмосферного воздуха, зафиксированы превышения формальдегида в 1,5 раза и сероводорода в 2,3 с подветренной стороны тела карты», – отметил Фаяз Шакиров.

В настоящее время предприятие привлечено к административной ответственности сразу по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, в том числе за нарушения требований проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.

«Кроме того, нами зафиксировано, что УК "ПЖКХ" до 31 марта 2021 года работало без установленных нормативов на выброс загрязняющих веществ. Направлено требование по доначислению платы за выбросы загрязняющих веществ на общую сумму 18,9 млн руб. На данный момент иски направлены в суд, ждем заседания Арбитражного суда Татарстана», – сообщил Шакиров.

Неприятный запах от полигона «Восточный» прекратился после проведения рекультивации, отметил Шакиров, однако неприятный запах в «Салават Купере сохраняется». «Выход из этой ситуации на полигоне по ул.Химической – рекультивация свалки в соответствии с требованиями. Лимит по вывозу отходов на свалку продлен до конца 2023 года, потом они должны провести рекультивацию», – подчеркнул спикер Росприроднадзора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха, установленная на территории многопрофильного лицея № 188 «Бионика» в казанском микрорайоне «Салават купере», заработает в феврале. До конца января на станцию будет завезено необходимое оборудование.