Росприроднадзор и Нижнекамскнефтехим заключили соглашение о взаимодействии

Росприроднадзор и ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Документ был подписан в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова.

Соглашение закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий. Кроме того, оно предполагает внедрение на «Нижнекамскнефтехиме» решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду. Их стоимость оценивается более чем в 6 млрд рублей.

Среди ключевых направлений взаимодействия пресс-служба предприятия упоминает обмен информацией по реализации национального проекта «Экология». Также документ направлен на совершенствование и актуализацию правовой и нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и природопользования.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.