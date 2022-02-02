Минниханов ознакомился с ходом строительства олефинового комплекса Нижнекамскнефтехима

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Нижнекамск посетил ПАО «Нижнекамскнефтехим», на площадке которого ведется строительство нового олефинового комплекса ЭП-600.

В осмотре строящегося завода также приняли участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Комплекс мощностью 600 тыс. тонн этилена в год представляет один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Этилен — основной продукт нефтехимического синтеза, из него производят полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат и полистирол. Новый завод должен позволить существенно увеличить российские мощности по производству этилена, снизив зависимость от импорта в условиях растущего внутреннего спроса.

ЭП-600 должен будет перерабатывать в год 1,8 млн тонн прямогонного бензина. Кроме этилена, на заводе будут вырабатывать пропилен, бензол и бутадиен.

Фото: © tatarstan.ru

По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, при строительстве используются передовые технологии в области переработки углеводородного сырья. Только на закупку и монтаж природоохранного оборудования предприятие направило более 5 млрд рублей.

Строительство комплекса началось в мае 2020 года, сейчас выполнено уже 34% работ. Реализация проекта ведется по графику. Завершение строительства и пусконаладочных работ, получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланированы на июнь — декабрь 2023 года.

Установлено крупногабаритное оборудование, ведется сборка металлоконструкций, монтируются трубопроводы. Задействованы 3 тыс. рабочих. Общая масса металлоконструкций равняется 51,3 тыс. тонн, причем 70% из них изготавливается на 16 предприятиях Татарстана. Весь необходимый бетон поступает из Нижнекамска и Набережных Челнов. Производственные линии основаны на последних разработках немецкой компании Linde — одного из ведущих мировых лицензиаров оборудования для нефте- и газохимических процессов.

Строительство ЭП-600 включено в долгосрочную стратегию развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа и инвестиционный меморандум Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым посетили производственные площадки ОЭЗ «Алабуга».