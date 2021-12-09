Роспотребнадзор: Значимые мутации коронавируса происходят примерно раз в полгода

Наиболее значимые вариации коронавирусной инфекции, возможно, возникают один раз в шесть месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщил ТАСС.

По словам руководителя ведомства, вирус постоянно мутирует.

«Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — сказала она на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова напомнила, что британский штамм коронавируса был выявлен в декабре 2020 года, в апреле-мае 2021-го в Индии появился дельта-штамм, а спустя полгода обнаружили новый вариант вируса «омикрон».

«Пока это просто наблюдение, мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными, — наблюдать за изменчивостью вируса», — уточнила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в России на сегодняшний день все еще преобладает вариант коронавируса «дельта».

Ранее руководитель научной группы ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что человек может заразиться более чем одним штаммом коронавируса одновременно.