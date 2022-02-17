Роспотребнадзор заявил, что пандемия уходит из столичных регионов на восток России

Covid-19 постепенно оставляет столичные регионы, уходя на восток страны. Так, в нестоличных регионах России сейчас выявляется около 80% случаев заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу отметить и снижающуюся долю столичных регионов, — подчеркнула она на заседании президиума координационного совета при Кабмине по борьбе с Covid-19. — Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79%, почти 80%, приходится на иные субъекты РФ».

Ранее глава ведомства рассказала, что за прошедшие семь дней заболеваемость Covid-19 снизилась в 10 регионах страны.