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Роспотребнадзор: За неделю заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась
За неделю в России снизился уровень заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на прошлой неделе число людей, заболевших гриппом и ОРВИ, сократилось на 4,8% относительно предыдущей недели. Всего было зафиксировано более 847 тысяч случаев заболевания.
Высокий уровень заражения гриппом и ОРВИ наблюдается в 48 регионах страны. В частности, Москва, Московская область и Санкт-Петербург составляют около 16% всех случаев заболеваний.
Основными причинами распространения болезней являются вирусы, не относящиеся к гриппу. Случаи заражения гриппом редки.
Также продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19. На 40-й неделе было зафиксировано более 33 тысяч случаев, что на 6,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, ведется мониторинг новой версии COVID-19 – XEC, которая была обнаружена у восьми человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане новый подштамм коронавируса XEC пока не обнаружен.
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