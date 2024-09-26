Роспотребнадзор: В Татарстане нет заболевших новым подштаммом коронавируса XEC

Любовь Авдонина

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Татарстане новый подштамм коронавируса XEC пока не обнаружен. Такой информацией на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Среди населения у нас циркулирует штамм „Омикрон”. Новых разновидностей этой линии, о которой сейчас сообщается в СМИ, у нас в республике пока нет, – заявила спикер. – Мониторинг проводится – ежедневно мы направляем материал от заболевших в наш референс-центр. Пока новых находок в части новой линии „Омикрона” нет».

Санитарный врач подчеркнула, что, несмотря на появления новых подштаммов «Омикрона», лечение не меняется. К тому же не меняются и меры, помогающие избежать заражения, – мыть руки, носить маски в общественных местах.

Дмитрий Лопушов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Подштаммы будут появляться бесконечно, это естественный процесс мутации: был „FLiRT”, теперь новый подштамм. Поэтому делать акцент на том, что это что-то новое, не стоит, ведь будет третий и четвертый вариант. Клиническая картина не изменилась – это признаки острых респираторных вирусных инфекций: насморк, недомогание, у отдельных граждан кашель, может быть кратковременное повышение температуры, из-за нее головная боль и боль в мышцах. Каких-то дополнительных симптомов мы не встречали», – объяснил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Ростовской области и Уфе обнаружили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC.