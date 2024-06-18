Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей вызвавшей ботулизм продукции

Роспотребнадзор провел масштабное эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия в связи с вспышками ботулизма, зарегистрированными в Москве, Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан.

Уже в первые сутки удалось установить источник заражения – вакуумные упаковки с салатом «Лобио из фасоли» от производителей ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Подмосковье).

Проверка показала, что эти предприятия работали в антисанитарных условиях с многочисленными нарушениями норм и требований, что привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции. Всего было выявлено 9 компаний, занимавшихся выпуском опасной фасолевой продукции, 6 из которых вообще не уведомляли о начале своей деятельности.

В рамках противоэпидемических мер Роспотребнадзор приостановил работу всех этих предприятий и изъял из оборота более 172 тонн опасной продукции. Действие более 100 деклараций о соответствии было прекращено по требованию ведомства.

Для лабораторного контроля были задействованы мощности двух НИИ Роспотребнадзора и центров гигиены. Отобрано свыше 370 проб биоматериала, сырья и продукции, проведено более 2800 исследований. В остатках продукции был обнаружен ботулинический токсин.

Все заболевшие, даже с легкими симптомами, были госпитализированы и получают лечение. Роспотребнадзор продолжает расследование этого инцидента во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.

Подробнее о том, что такое ботулизм, как он попадает в организм человека и каковы его симптомы – читайте в материале «Татар-информа» «Они продавали салаты со смертельным ядом»: ботулизм добрался до Татарстана.