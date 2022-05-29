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Ру Тат
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Происшествия
29 мая 2022  10:00
Павел Климчак

Роспотребнадзор: Вредные вещества в воздухе после пожара в «Нэфис косметикс» не превышены

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После вчерашнего пожара на «Нэфис косметикс» на место сразу же выехали специалисты Роспотребнадзора для отбора проб воздуха на загрязняющие вещества в этом районе.

Исследования провели как экспресс-методом сразу на месте, так и в лабораторных условиях. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре на «Нэфис косметикс» в Казани. Вскоре после возгорания появилась информация о возможном взрыве на территории здания – МЧС опровергло эту информацию. Через некоторое время пожар локализовали.

#пожар #управление роспотребнадзора РТ
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