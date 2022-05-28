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Ру Тат
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Происшествия
28 мая 2022  22:01
Полина Шевчук

Пожар на территории «Нэфис косметикс» в Казани локализовали

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Пожар, вспыхнувший сегодня в трехэтажном здании на территории «Нэфис косметикс», локализован на площади 1200 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Пожар на территории АО "Нефис Косметикс" не представляет угрозы для жителей Казани», – пояснили в пресс-службе.

В здании находились 6 человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на предприятии «Нэфис косметикс» вспыхнул пожар. После возгорания в соцсетях появилась информация, что возможен взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ назвали эту информацию фейком.

#Нэфис Косметикс #пожар казань
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