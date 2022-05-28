Пожар на территории «Нэфис косметикс» в Казани локализовали

Пожар, вспыхнувший сегодня в трехэтажном здании на территории «Нэфис косметикс», локализован на площади 1200 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Пожар на территории АО "Нефис Косметикс" не представляет угрозы для жителей Казани», – пояснили в пресс-службе.

В здании находились 6 человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на предприятии «Нэфис косметикс» вспыхнул пожар. После возгорания в соцсетях появилась информация, что возможен взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ назвали эту информацию фейком.