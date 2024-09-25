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Общество 25 сентября 2024 10:13

В России зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 XEC

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В России обнаружены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Роспотребнадзор, который постоянно отслеживает генетические изменения вируса, сообщил, что эти случаи были зафиксированы в Ростовской области и Уфе.

Вариант XEC наиболее распространен во Франции, где он составляет около 21% всех секвенированных образцов вируса. Он также начинает распространяться в Германии и Великобритании.

Чтобы защититься от заболеваний в период роста заболеваемости, Роспотребнадзор рекомендует:
— Использовать средства индивидуальной защиты.
— Мыть руки с мылом.
— Избегать контакта с больными людьми.
— Проветривать помещения.

Особенно важно оставаться дома и обращаться к врачу при недомогании, особенно для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

#COVID-19 #коронавирус
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