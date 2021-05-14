За последние сутки коронавирусом заразились 33 жителя Татарстана, все случаи контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«19 человек госпитализированы, 14 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.
17 из 33 инфицированных живут в Казани, пять — в Челнах, четыре — в Бугульминском районе. По одному случаю зарегистрировано в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Лаишевском, Мензелинском и Спасском районах.
За время пандемии Covid-19 был выявлен у 20 944 жителей РТ. Выздоровели 17 923 человека.
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За сутки Covid-19 обнаружен у 33 татарстанцев
За последние сутки коронавирусом заразились 33 жителя Татарстана, все случаи контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
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