Роспотребнадзор в Челнах проверил места размещения переселенцев из Донбасса

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах проверил места размещения переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель ведомства Ильгизар Бариев.

«В течение недели были проверены два пункта временного размещения для граждан из ДНР и ЛНР. Оценка проведена с отбором проб продуктов питания, воды, микроклимата. Были проведены оценки организации горячего питания, условия размещения и водообеспечения», — отметил докладчик.

По словам Бариева, все необходимые исследования получены, готовность подтверждена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для переселенцев из ДНР и ЛНР подготовлены места в санатории «Жемчужина», гостиницах «Кварт» и «КАМАЗ».