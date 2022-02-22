«Жемчужина», «Ливадия», «Санта»: как встретят в Татарстане переселенцев с Донбасса

В Казани ожидают прибытия около 1 тыс. переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Гостей разместят в санаториях Татарстана. В республике им готовы предложить не только временное жилье, но и работу. О том, как готовятся встречать переселенцев и как обустроилась семья из Луганска, переехавшая в Казань в 2014 году, – в обзоре ИА «Татар-информ».

В Казани ожидают прибытия около 1 тыс. переселенцев из Донецкой и Луганской республик Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Переселенцев разместят в санаториях и гостиницах Татарстана

Власти Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) несколько дней занимаются эвакуацией жителей Донбасса из-за обострения вооруженного конфликта. Татарстан – в числе регионов, который примет переселенцев.

Всего в республику ожидается прибытие около 1 тыс. человек из ДНР и ЛНР. Временно гостей решили разместить в Казани и близлежащих районах, а также в Набережных Челнах: в санаториях «Ливадия», «Санта», «Васильевский», «Жемчужина», гостиницах «Кварт» и «КАМАЗ».

Сегодня утром первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин провел заседание оперативного штаба, который координирует вопросы размещения вынужденных переселенцев. По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, поэтому на штабе особое внимание обратили на создание необходимых условий для детей. Продуманы вопросы обеспечения питанием.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ предоставит автобусы, чтобы доставить гостей в точки временного размещения.

Приехавшие в Татарстан смогут вакцинироваться против коронавирусной инфекции или сделать ревакцинацию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Приехавшие в Татарстан смогут вакцинироваться против коронавирусной инфекции

Готова к приезду переселенцев система здравоохранения Татарстана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. На вокзале прибывших будут встречать бригады скорой помощи. Для них будет организовано экспресс-тестирование на Covid-19. В санаториях, где разместят переселенцев, круглосуточно будут дежурить врачи.

В случае если потребуется экстренная медицинская помощь, будут задействованы ведущие медучреждения Татарстана – Республиканская и Детская республиканская клинические больницы, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Казанская городская клиническая больница №7, Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Приехавшие в Татарстан смогут вакцинироваться против коронавирусной инфекции или сделать ревакцинацию – для этого создали запас вакцин, прививку может будет поставить в месте проживания. А если у кого-то из прибывших подтвердится Covid-19, их госпитализируют в действующие временные инфекционные госпитали.

Особое внимание система здравоохранения уделит детям и подросткам – педиатрическая служба республики в усиленном режиме готовится к оказанию помощи.

Татарстан готов предложить рабочие места гражданам ДНР и ЛНР Фото: ИА «Татар-информ»

В Татарстане переселенцев ждут вакансии со средней зарплатой в 40 тыс. рублей

Окажет всю необходимую помощь и Министерство труда Татарстана, в том числе в оформлении выплат вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Напомним, Президент России Владимир Путин поручил перечислить им по 10 тыс. рублей.

Сотрудники министерства сосредоточатся на работе с женщинами с детьми, несовершеннолетними и пожилыми людьми. Если потребуется, поддержка будет оказываться на местах.

Кроме того, по данным министерства, Татарстан готов предложить рабочие места гражданам ДНР и ЛНР. К примеру, на середину февраля предприятиям и организациям республики требовалось более 53 тыс. работников. Средняя зарплата на вакантные места – 40 тыс. рублей.

Разместят гостей в отдельном пятиэтажном корпусе «Рябина» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Переселенцев в «Ливадии» встретит «Рябина»

Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал в казанском санатории «Ливадия», который примет около 150 переселенцев из Донецкой и Луганской республик, и выяснил, что ожидает гостей.

Сразу после прибытия людей осмотрят работники медицинских бригад – возьмут у них тест на коронавирус и поинтересуются здоровьем переселенцев.

Разместят гостей в отдельном пятиэтажном корпусе «Рябина». Он расположен практически в центре санатория. Сразу после входа в здание человек попадает в просторный холл с гардеробом и отзывчивым администратором, который всегда поможет найти нужную комнату и ответит на все интересующие вопросы.

В двух- и трехместных комнатах создано всё для комфортного проживания Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На каждом этаже корпуса установлены кулеры с питьевой водой, а также столы для настольного тенниса, шахмат и других настольных игр. А для людей с ограниченными возможностями есть лифт и специальные пандусы.

Главный администратор санатория Юлия Арутюнова рассказала, что в двух- и трехместных комнатах создано всё для комфортного проживания. В каждом номере есть телевизор, небольшой холодильник и душ. Кроме того, во всех комнатах есть выход на балкон.

«В санатории "Ливадия» на 100% готовы к прибытию гостей, которых ожидается порядка 150 человек. Размещаться они все будут в одном корпусе. Гости, конечно же, смогут гулять по территории и посещать все те развлекательные и оздоровительные программы, которые есть в санатории», – сообщила журналистам представитель Федерации профсоюзов РТ Ирина Пузакова.

Ирина Пузакова: «В санатории «Ливадия» на 100% готовы к прибытию гостей, которых ожидается порядка 150 человек» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Гостям санатория предложат четырехразовое питание. Для удобства столовая будет работать в две смены – это будет комфортно как переселенцам, так и отдыхающим в санатории людям. Пузакова отметила, что работники столовой учтут противопоказания каждого гостя по тем или иным продуктам и скорректируют меню.

На территории «Ливадии» есть акватория, культурно-развлекательный центр и лечебно-оздоровительный корпус. Кроме того, для любителей активного отдыха в санатории есть своя лыжная база. Для детей на улице построены игровые площадки, а если возникнут проблемы с погодой или нужно будет оставить ребенка одного, то его можно отвести в детскую игровую комнату, в которой за ребятами будет приглядывать специалист.

Гостям санатория предложат четырехразовое питание Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Когда поняли, что о возвращении речи не может идти, стали решать, что делать дальше»

Корреспондент ИА «Татар-информ» пообщался с Марией Казбаненко, которая с мужем и дочкой переехала из Луганска в Казань еще в 2014 году, в первую волну переселенцев с территорий, находившихся под обстрелом украинских военных.

«Шли обстрелы Луганска, было страшно, дочка тогда у нас была маленькая. Сначала мы решили уехать в город Шахты Ростовской области. Надеялись отсидеться там месяц и вернуться. Не думали, что все это затянется. Но когда поняли, что о возвращении речи не может идти, стали решать, что делать дальше», – сказала Казбаненко.

По ее словам, Шахты – очень маленький город, было сложно найти работу и устроить ребенка в детский садик. В Казань позвала подруга – крестная дочки: она сразу уехала из Луганска в Татарстан, где у нее были родственники.

«Куме здесь помогли с жильем – дали бесплатно в пользование квартиру на Дубравной на полгода. Я с дочерью поехала к ней, и 1 августа 2014 года мы прибыли в Казань. Немного позже к нам приехал и мой муж Денис», – вспоминает собеседница агентства.

Семья получила единовременную выплату. Муж сразу нашел работу на стройке. Мария занималась около месяца поиском работы. Сначала устроилась в организацию продавать воду, а затем скорняком.

«Мы рассчитывали только сами на себя. Я ходила по гуманитарным пунктам, там можно было взять одежду, еду, которую приносили неравнодушные люди. Очень помогали волонтеры, одна из них даже прописала нас на какое-то время у себя дома. Быстро решился вопрос с детским садом – устроились по месту регистрации. Без проблем принимали врачи в поликлиниках. Через какое-то время смогли снять жилье. С того времени живем в съемной квартире. Но, конечно, мечтаем взять ипотеку», – поделилась Мария.

Семья шаг за шагом прошла все необходимые этапы для получения гражданства и в итоге оформила российские паспорта Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Семья шаг за шагом прошла все необходимые этапы для получения гражданства и в итоге оформила российские паспорта.

«Сейчас уже обустроились. Муж продолжает работать на стройке. Я официально трудоустроилась скорняком. Дочка ходит в школу. Родился второй ребенок. Получили материнский капитал уже как граждане России. Планируем ли возвращаться? Наверное, нет. В Казани нам хорошо», – сказала Казбаненко.

Лет пять назад они съездили к маме Марии в Луганск – та отказалась оставлять привычное место. Здесь у семьи Казбаненко оставался частный дом. «Заглянули и в свой дом. Он весь разграблен мародерами. Даже продать его невозможно, никто не купит. Работы там нет. Мама не хочет уезжать, потому что пожилым людям сложнее оставлять свои дома. Она боится за жилье, за хозяйство, что все разграбят. Мы, конечно, за нее переживаем, созваниваемся постоянно. Рассказывает, что сейчас в магазинах все смели, ни муки, ничего нет. Опять могут начаться обстрелы. Но пока она там. А мама Дениса переехала к нам», – рассказала Мария.