Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» может попасть в Россию из 50 стран

Новый омикрон-штамм коронавируса может попасть на территорию России из 50 стран — именно столько государств сейчас заявили о выявлении случаев заражения им. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус. Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент», — объяснила специалист.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал обновление антиковидных мер, в том числе рекомендаций по лечению зараженных.