Мишустин анонсировал обновление антиковидных мер в России

В России могут быть изменены рекомендации по лечению зараженных Covid, а также план действий для борьбы с пандемией. Об этом на заседании координационного совета рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что влияние омикрона на число новых случаев и госпитализаций пока неизвестно.

«Пока нет ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию», — подчеркнул Председатель Правительства.

Так, в стране могут быть введены новые меры защиты здоровья граждан. В настоящее время Кабмин уже завершает разработку возможного плана действий, в том числе обсуждает обновление методических рекомендаций по лечению зараженных.

«Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции», — подчеркнул Мишустин.

В заключение он обратился к руководству регионов, подчеркнув важность контроля запасов лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также за резервом коек.