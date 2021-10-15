Роспотребнадзор сократил срок выполнения ПЦР-исследования с 48 до 24 часов

Срок выполнения исследования на коронавируса в РФ сокращен с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на Covid-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Прививочная кампания в России продолжается. Более 43 млн человек уже завершили вакцинацию от коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от коронавируса.