Роспотребнадзор РТ установил причину пищевого отравления учеников казанской гимназии

Учителю и школьникам гимназии №28 потребовалась помощь врачей из-за заражения золотистым стафилококком. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«С 23 по 24 ноября зарегистрирован 21 случай пищевой токсикоинфекции, вызванной золотистым стафилококком, среди учащихся и преподавателя гимназии №28 Вахитовского района Казани», – рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что первоначально за медицинской помощью обратились девять учащихся и один преподаватель с симптомами рвоты после школьного обеда.

В процессе медицинского наблюдения симптомы были выявлены еще у 11 детей. Госпитализированы в инфекционную больницу трое учащихся, у остальных 18 показаний для госпитализации не было, либо от нее отказались родители.

Сотрудники санитарного ведомства отобрали пробы в гимназии и провели расследование причин случившегося.

«Причиной пищевой токсикоинфекции стал золотистый стафилококк, которым были загрязнены готовые вторые блюда – отварной рис и отварные макароны. Источником загрязнения готовых блюд был сотрудник столовой, от которого также был выделен стафилококк. В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарных правил при хранении, приготовлении пищи и нарушения технологического процесса, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. По выявленным нарушениям приняты административные меры, сотрудник отстранен от работы для санации», – заключили в санитарном ведомстве.



«Татар-информ» ранее сообщал, что первое сообщение об инциденте появилось 23 ноября в одном из Тelegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.

Позже стало известно, что порядка 17 человек – ученики и учитель – почувствовали недомогание. Как только начали поступать жалобы, школьников отпустили домой. Учителя и одного ученика увезли на скорой из школы, еще нескольких школьников в разное время привезли из дома.