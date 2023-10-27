Роспотребнадзор РТ: «Сейчас лучшее время чтобы сделать прививку от гриппа»

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Сейчас лучшее время, чтобы сделать прививку. О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В связи с тем, что скоро начнутся каникулы, а следующая неделя – праздничная у нас жители будут выезжать, в том числе в другие субъекты и другие страны. Поэтому, первую неделю после каникул мы будем ждать небольшой прирост заболеваемости. Сейчас лучшее время для того, чтобы привиться от гриппа», — сказала она.

Напомним, что в Татарстане продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в республике привито больше миллиона человек, то есть 34% от всего населения.