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Ру Тат
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4 июня 2021  14:39
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ: Рестораторы не торопятся прививать сотрудников, чтобы работать ночью

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Рестораторы Татарстана не привили от коронавируса своих сотрудников, из-за чего заведения общепита не могут возобновить работу ночью. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На сегодня готовых к открытию [для ночной работы] предприятий общественного питания нет, хотя уже неделю постановление действует. Ни одно предприятие общественного питания разрешения на работу не получило», — отметила спикер.

Ранее в Татарстане было одобрено внесение ряда изменений в постановление Правительства РТ о мерах по предотвращению распространения Covid-19. Теперь кафе и рестораны с привитыми от коронавируса сотрудниками могут получить разрешения на работу после полуночи. 

Разрешение выдается при условии вакцинации всех сотрудников (за исключением лиц, имеющих медицинский отвод). Ведомство будет рассматривать такие запросы за три рабочих дня.

Роспотребнадзор РТ проверит предоставленные сертификаты и справки работников общепита. Списки сотрудников также будут проверять, сопоставляя их с графиком работы заведения.

Марина Патяшина напомнила, что рестораторы очень хотели начать ночную работу в преддверии весенних праздников, тогда они и высказали желание привить своих сотрудников и начать работать после полуночи. Однако за два месяца никто не выполнил полную вакцинацию персонала, констатировала она.

#кафе #Коронавирус
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