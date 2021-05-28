В Татарстане частично отменят масочный режим и запрет на работу общепита ночью

В Татарстане одобрен ряд изменений в постановление Правительства РТ о мерах по предотвращению распространения Covid-19. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, будет отменен ряд ограничений, к примеру на вход и нахождение граждан без масок и респираторов на участках, на которых находятся культовые помещения, здания и сооружения. Кроме того, вносится изменение в пункт о межмуниципальных перевозках пассажиров и багажа и запрет на размещение граждан в санаториях без предварительного уведомления от Управления Роспотребнадзора по РТ.

Также в период с полуночи до 6 утра возобновят работу заведения общепита, все сотрудники которых привились от Covid-19. Исключение составляют те граждане, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации (при наличии медицинского заключения).

Отменят и ограничение, касающееся обязанности организаций, ИП по обязательному ношению перчаток сотрудниками и регулярному измерению температуры тела работников.

«В связи с распространенной практикой использования „самодельных“ дезинфицирующих средств вносятся уточнения о том, что дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке», — добавила Галимова.

При этом точные сроки отмены некоторых ограничений пока не называются.