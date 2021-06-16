Роспотребнадзор РТ разрешил девяти кафе Татарстана работать ночью

Девять кафе Татарстана начали работать ночью после вакцинации всех сотрудников от новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

«На 11 июня поступило 14 заявок, из которых по девяти выданы разрешения на работу организациям общественного питания в Татарстане без ограничений времени работы», — сообщили в ведомстве агентству.

Больше всего разрешений на работу выдал Зеленодольский территориальный отдел, пять заведений района привили всех своих сотрудников. Отделы в Казани, Альметьевске, Бугульме и Высокогорском районе выдали по одному разрешению.

Роспотребнадзор пять заявок отклонил.

Напомним, после внесения ряда изменений в постановление Правительства РТ о мерах по предотвращению распространения Covid-19 кафе и рестораны могут получить разрешение на ночную работу. Но оно выдается лишь при условии вакцинации всех сотрудников за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Кафе и рестораны должны предоставить сертификаты вакцинации от Covid-19 и справки на сотрудников с медицинским отводом. Дальше Роспотребнадзор РТ проверяет предоставленные документы и за три рабочих дня выносит решение.