Роспотребнадзор РТ рассматривает предложение об отмене масочного режима

В Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило обращение от депутата Казанской городской думы Михаила Кузнецова с предложением отменить масочный режим в РТ. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ведомства.

С таким предложением депутат обратился к руководителю Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марине Патяшиной.

«Обращение поступило в Управление 15 марта 2022 года. Будет рассмотрено в установленный законом срок», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве масочный режим не действует.