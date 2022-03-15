news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
15 марта 2022  17:16
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ рассматривает предложение об отмене масочного режима

news_top_970_100

В Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило обращение от депутата Казанской городской думы Михаила Кузнецова с предложением отменить масочный режим в РТ. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ведомства.

С таким предложением депутат обратился к руководителю Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марине Патяшиной.

«Обращение поступило в Управление 15 марта 2022 года. Будет рассмотрено в установленный законом срок», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве масочный режим не действует.

#коронавирус #масочный режим
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное