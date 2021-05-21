Роспотребнадзор РТ рассказал о правилах проведения Сабантуя

Сабантуй в Татарстане пройдет в привычном для жителей республики формате. О правилах для организаторов и посетителей праздника на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сабантуй будет проходить в очном формате в тех районах и городе Казани, где это заявлено. Мы дали свои рекомендации, они ровно такие, которые действуют. Это обязательно благоустройство той территории, на которой будет проводиться Сабантуй, это создание условий для соблюдения личной гигиены. Обязательно должны быть туалеты, по возможности — рукомойники, обязательно антисептики», — отметила спикер.

В Роспотребнадзоре предложили организаторам рассредоточить точки питания, торговли и места соревнований, чтобы избежать скопления людей.

Зелень на территориях площадок обработают от грызунов и насекомых. Сотрудники ведомства проверят ассортимент продуктов и готовых блюд, которые будут продавать на площадках.

«Прежде всего рекомендуем не посещать эти массовые мероприятия тем лицам, кто не привит, лицам старше 60 лет, кто также не привит. И при выходе на праздник, на массовые мероприятия иметь с собой антисептик в удобной дозировке либо влажные салфетки», — дала несколько советов Любовь Авдонина.

Замглавы республиканского Роспотребнадзора также добавила, что необходимо избегать перегрева на солнце.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный Сабантуй Татарстана проведут в Казани 26 июня.